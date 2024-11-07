Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde anaokulu öğrencilerine itfaiye araçları ve malzemeleri tanıtıldı.

Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, okullarda öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Okullarında öğrenim gören çocukların yangın güvenliği ve acil durumlarda farkındalığının artması ve doğru davranış yöntemlerini bilmeleri amacıyla seminer faaliyetlerini sürdüren Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir anaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette anaokulu öğrencilerine itfaiye malzemeleri tanıtıldı. Etkinlik sırasında, öncü kaza kırım ve kurtarma aracındaki ekipmanlar tanıtılarak kişisel koruyucu yangın ekipmanları hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, tanıtım sonunda itfaiye personeline teşekkür etti.