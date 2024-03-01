Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde devlet hastanesi bünyesinde bulunan gebe okulunda, hamile kadınlara doğuma hazırlık ve doğum destekçisi eğitimi verildi.

Babaeski Devlet Hastanesi’ne gelen anne adayları, muayene sonrası doktor tavsiyesiyle gebe okuluna yönlendiriliyor. Anne adayının durumuna göre önce eğitim planı hazırlanarak kısa süreli ve uzun süreli eğitimler veriliyor.

Eğitimle ilgili yapılan açıklamada, "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla gebe okulu eğitimlerine katılan anne adaylarına eğitim sonunda katılım belgesi veriliyor. Gebe okulunda anne adaylarına uygulamalı olarak yeni doğan bebek bakımı, emzirme teknikleri, lohusalık, gebelik sonrası beslenme gibi bir anne adayının ihtiyaç duyabileceği konularda eğitim veriliyor" denildi.