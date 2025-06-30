Kartal Belediyesi tarafından Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen dragon bot yarışları, mahalle takımlarının kıyasıya mücadelesi ve renkli su sporları gösterileriyle bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

Kartal Belediyesi, Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında dragon bot yarışları ve su sporları etkinlikleri düzenledi. Dragos Su Sporları Merkezi’nde ‘Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat’ sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, mahalle takımları birbirleriyle kıyasıya yarışırken, izleyiciler de unutulmaz bir gün yaşadı. Dragon bot yarışlarının yanı sıra kano deneyimi, yüzme ve dalgıç gösterileri de yapıldı. Yüzlerce sporseverin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Çok güzel bir atmosfer var"

Etkinliğe katılan Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, "Kartal Belediyesi tarafından 5. kez ‘Mahalleler Yarışıyor’ programı düzenleniyor. Biz tüm mahallelere başarılar diliyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Kartal Belediyesi Başkanımız Gökhan Yüksel’e bu organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Yasemin Çanacık isimli bir vatandaş, "Esentepe Mahallesi olarak biz de katıldık. Çok heyecanlıyız. Herkese başarılar diliyoruz" diye konuştu. Karlıktepe Mahallesi’nden katılan Nevziye Korkmaz da, "Çok güzel bir atmosfer var" diyerek Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.