Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Dünya Oyun Oynama Günü münasebetiyle çeşitli etkinlik düzenlendi.

28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü vesilesiyle okullarda düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" büyük ilgi gördü. Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Babaeski İlçe Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte geleneksel çocuk oyunlarını oynadılar. Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayacak olan bu tür etkinliklerin devamının geleceği belirtildi.