Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bu yıl ekimi yapılan yerli mısır üretiminde dönümden bin 700 kilogram verim alındığı bildirildi.

“Babaeski’de Kale’nin Tarladan Sofraya Yolculuğu Projesi" çerçevesinde Babaeski’nin 2 köyünde 10 Mayıs 2023 tarihinde Kale Mısır çeşidi demonstrasyonları gerçekleşmişti. 2 artı 2 toplam 4 dekarlık alanda gerçekleşen projenin verim sonuçları belli oldu. Yenimahalle’de ekilen bir dekarlık alandaki verim bin 700 kilogram olarak açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Eğitim ve Yayım programı çerçevesinde yapılan bu projenin temel amacının, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen mısır çeşidini (dane olmak üzere), Babaeski’nin 2 köyünde, köy başına 2 dekardan toplam 4 dekar alanda ekimini yaparak, yerli ve milli çeşitlerin üstün yönlerini üreticilere göstermek, üretimin yaygınlaşmasını sağlamak ve milli ekonomiye katkıda bulunmak olarak açıklandığı ifade edildi.