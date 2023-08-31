Kahvehanenin önüne gelen 11 yaşındaki kızını döven acımasız babaya vatandaşların tepkisi sert oldu. Vatandaşların kızın babasını boğarak engellemeye çalışması ve çıkan arbede, güvenlik kameralarına yansıdı. İncil Mahallesi'nde meydana gelen olayda,kahvehanenin önüne gelen kız babasını aradı. Bir süre sonra kızının söylediklerini dinleyen İssa isimli baba, küçük kızı dövmeye başladı. Kafe önünde oturan vatandaşlar müdahale ederek küçük kızı babasının elinden alırken, diğer sakinler dışarı çıkıp dikkatsiz babaya saldırarak onu boğazından sıktı. 11 yaşındaki kız, babası ona şiddet uygulamasına rağmen o anlarda çevredeki vatandaşlara "Babama vurmayın" diyerek şiddeti engellemeye çalıştı. İnsanlığı öğreten küçük kızın bölgeden uzaklaşması sırasında olay güvenlik kamerasına yansıdı.