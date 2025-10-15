Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Yoğun trafik sırasında kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Arkadan hızla gelen aracın duramayacağını fark eden bir sürücü son anda direksiyonu sağa kırarak kurtulmaya çalıştı. Ancak arkadan gelen otomobil, önündeki araçları önüne katarak metrelerce sürükledi. Kazada 5-6 araç ciddi şekilde hasar alırken, bir motosikletli de ölümle burun buruna geldi. Araçların altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, kendini yolun ortasında oturur halde buldu.

Kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.