DEVA Partisi’nden İnegölspor’a destek ziyareti

DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkanı Onur Metinbaş ve yönetimi İnegölspor yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

İnegölspor’a kalıcı gelirler üretmek için yoğun bir şekilde çalışan Osman Sevim ve yönetimine destek ziyaretleri devam ediyor.

DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkanı Onur Metinbaş ve yönetimi, İnegölspor Başkanı Osman Sevim ve yönetimini kulüp tesislerinde ziyaret etti.



YAPTIĞINIZ ÇALIŞMALAR İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

İnegölspor yönetiminin başarılı çalışmalarını çalışmalarını takip ettiklerini belirten DEVA Partisi İlçe Başkanı Onur Metinbaş “Abim uzun yıllar İnegölspor’da futbol oynadı şimdi sizinle beraber yöneticilik yapıyor. Bu yüzden İnegölspor’un bende ayrı bir yeri var. Çocukluğum İnegölspor’un maçlarını dinleyerek, maçtaki olayları, maç sonuçlarını dinleyerek geçti. Ben ayrıyeten başkanım sizi tebrik etmek istiyorum, basından sizi yakinen takip ediyoruz. Özellikle İnegölspor’a gelir oluşturmak adına attığınız adımları önemli buluyoruz. Bu anlamda size teşekkür ediyoruz. Çok güzel projeler buluyorsunuz çok güzel fikirler buluyorsunuz, bu anlamda sizi tebrik ediyoruz.” Dedi.



AMACIMIZ KULÜBE KALICI GELİRLER OLUŞTURMAK

Yapılan destek ziyaretlerinin kendilerine enerji verdiğini belirten İnegölspor Başkanı Osman Sevim “İnegölspor yönetimi olarak, kulübe kalıcı gelirler oluşturmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım her gün yoğun bir mesai harcıyorlar. Sportif başarının yanında amacımız kulübe kalıcı gelirler oluşturmak. İnegölspor’un geleceği anca bu şekilde kurtulur. Biz bu çalışmaları yaparken İnegöl’ün değerlerini yanımızda görmek bize enerji veriyor heyecan veriyor. Şehrin bu desteğini yanımızda görmek doğru işleri yaptığımıza işaret. Ben nazik ziyaretlerinden dolayı Onur Metinbaş başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi.