Bursa'nın Gürsu ilçesinde, İpekyolu Mahallesi'nde bir şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay, S.K. ile oğlu A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

A.K, kavga sırasında babası S.K'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

S.K.'nin cesedi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.