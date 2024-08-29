Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada babasını darp ederek öldüren oğul mahkeme tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Aysel A. (47) eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.’yı (51) yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Tepki alamayan kadın 112 ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri adamın ölümünü tepsit ettiler. Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu Ufuk A.’yı (27) sorgulamak için karakola götürdüler. Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

İfadesinde, "Babamla sürekli kavga ediyoruz, dün akşam da kavga ettik. Kavganın nedenini hatırlamıyorum. Kavga sırasında ittim, yere düştü. Öldüğünden haberim yoktu" dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.