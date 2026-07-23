Yıldırım Belediyesi'nin çocukların eğlenceli bir yaz tatili geçirmeleri için düzenlediği Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri büyük coşkuyla devam ediyor. Ücretsiz gerçekleştirilen şenlik, son olarak Demetevler Mahallesi'nde miniklerle buluştu. Rauf Denktaş Parkı'ndaki etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Halat çekme, çember çevirme, yumurta taşıma, ip atlama, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunları oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri'nde sahnelenen Hacivat-Karagöz ve jonglör gösterileri ise miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı şenliğin sonunda çocuklara dondurma ve balon ikram edildi.

Başkan Yılmaz'dan miniklere sürpriz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri'ne katılarak miniklerin mutluluğuna ortak oldu. Sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Oktay Yılmaz, yakından ilgilendiği miniklerle sohbet etti. Başkan Yılmaz, daha sonra geleneksel oyunlara eşlik ederek çocukların coşkusunu paylaştı. Oktay Yılmaz, çocukların mutluluğunu merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, 'Hayata geçirdiğimiz her projede sizlerin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın mutlu olduğu ve geleceğe güvenle bakabildiği bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz' dedi.