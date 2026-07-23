Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Bursa istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Mustafa K. yönetimindeki 16 KRM 96 plakalı kamyonet Ağaç İşleri köprülü kavşağı mevkiinde iddiaya göre sol ön tekerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Kamyonet yolun sağındaki tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.