Yangın, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde otluk alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında otluk alan zarar görürken, alevlerin çevredeki alanlara sıçramadan söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.