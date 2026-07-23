Mehmet Ege İnşaat İnegöl Orhaniye Voleybol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu öncesinde yönetim kurulu görev dağılımını tamamladı. Kulübün yeni dönem organizasyon yapısı kamuoyuyla paylaşılırken, Basın Sözcüsü Semih Şeherli, yeni sezona güçlü bir yönetim kadrosuyla hazırlandıklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Semih Şeherli yaptığı açıklamada, "2026-2027 sezonu yönetim kurulu görev dağılımımız tamamlanmıştır. Yeni sezonda birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüzü her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni görev alan tüm yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyor, sezonun kulübümüze, sporcularımıza ve tüm voleybol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULUNDA GÖREVLER NETLEŞTİ

