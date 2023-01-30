Babasının vurduğu oğlu İnegöl'de hayatını kaybetti

Eskişehir'de 87 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Aslan, ruhsatlı tabancasıyla eşini öldürdü. Ardından çocuklarının oturduğu eve giden Aslan, oğullarından birini sabah saatlerinde vurarak öldürdü. Diğer oğlunu ise kapı girişinde vurarak ağır yaralayan Aslan, daha sonra karakola gidip teslim oldu. Ağır yaralanan oğlu Osman, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan'ı öldürdü.

2 OĞLUNU DA VURDU, BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan'ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı. Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İNEGÖL DE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan oğlu Osman, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Osman Aslan,bugün hayatını kaybetti.