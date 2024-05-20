Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cumhuriyet dönemini görmüş olan 106 yaşındaki Fevziye Şenses hayatını kaybetti.
Turgutalp mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesinde ikamet ettiği evinde fenalaşan 106 yaşındaki Fevziye Şenses akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün öğle namazına müteakip çamaşırlık camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığında toprağa verilecek.
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yaşını aşan Fevziye Şenses'i evinde ziyaret etmişti.
Kaynak: ÖZNUR DEDE