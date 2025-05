Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki yüzücü Muhammed Ali Biçer, doğuştan bacakları ve sol kolu dirsek altından olmamasına rağmen yüzme sporundaki azmiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşta başladığı yüzme sayesinde korkularını yenen Muhammed Ali, Türkiye Yüzme Federasyonu seçmelerinde büyük başarılar elde etti. Milli takım için yaş şartını bekleyen Biçer, haftada 4 gün antrenman yaparak uluslararası arenaya hazırlanıyor.

Bursa'da Gülay ve Ekrem Biçer çiftinin ikinci çocukları Muhammed Ali, 2015 yılında bacakları ve sol kolu dirsek altından eksik olarak dünyaya geldi. Doğuştan gelen nadir uzuv eksikliğine rağmen küçük yaşlardan itibaren yılmadan mücadele eden Muhammed Ali, çevresine umut ve ilham verdi. Annesinin spor salonunda tanıştığı bir eğitmenin önerisi üzerine, henüz 3 yaşındayken yüzmeyle tanıştı ve ilk başta sudan korkmasına rağmen kısa sürede bu korkusunu yenerek denge sağlamayı başardı.

2 yıl önce Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Antrenörü Emrah Güngör ile yolları kesişen Muhammed Ali Biçer, disiplinli antrenmanları sayesinde büyük gelişim gösterdi. 2024 Aralık ayında Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde 4 birincilik, 4 üçüncülük ve 1 dördüncülük alan 10 yaşındaki yüzücü, önemli bir başarıya imza attı. Milli takım için gerekli baraj derecelerini geçmeyi başaran Muhammed Ali, yaş kriteri nedeniyle 12 yaşına basmayı bekliyor.

Haftada 4 gün, 2'şer saat antrenman yapan Muhammed Ali Biçer, Yıldırım Belediyesi'ne bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde ücretsiz yüzme kurslarında yeteneğini geliştirmeye devam ediyor. Hedefi, milli forma altında Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek olan genç sporcu, azmi ve kararlılığıyla tüm engelleri aşarak büyük bir yol katediyor.

Hedef Türkiye Şampiyonası

Fizik tedavi maksadıyla başladığı yüzme sporunda birçok başarı elde eden Muhammed Ali Biçer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Annem Yıldırım Belediyesi'nde spor yaparken bir hocası önerdi. Fizik tedavi maksadıyla başladık buralara kadar geldik. Yüzme sayesinde hayatımda çoğu şey değişti ama en çok psikolojimi düzeltti. Öz güvenim yerine geldi. Daha önce ben neden böyle doğdum? Allah beni seviyor mu gibi düşünüyordum. Şimdi de dünyanın en zor sporlarından birini yapıyorum. Benim önümde engel olsa bunları yapamazdım. 12 yaşımı bekliyorum. Yaşımı doldurduğunda inşallah milli olup bayrağımı uluslararası arenada dalgalandırmak istiyorum. 26-27 Mayıs tarihlerinde Giresun'da Türkiye Şampiyonası var. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Orada da inşallah Türkiye şampiyonluğu hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Şimdiden milli takım barajlarını geçiyor

Milli takıma girebilmesi için 12 yaşını bekleyen Muhammed Ali'nin şimdiden milli takım barajlarını geçtiğini söyleyen antrenörü Emrah Güngör, "Muhammed Ali Biçer ile haftada 4 gün yüzme, 1 gün kara olmak üzere 5 gün 2'şer saat antrenman yapıyoruz. Gaziantep'te yapılan Türkiye Şampiyonası seçmelerinde 200 serbest, 200 karışık, 50 kelebek, 100 serbest, 100 kurbağa kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Gayet güzel bir performans sergiledi. Çok güzel yarışlar geçirdik. Şimdi 26-27 Mayıs tarihlerinde Giresun'da Türkiye Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Şu an performansı gayet güzel. Antrenman formu gayet yüksek. Orada da inşallah Türkiye şampiyonluğu hedefliyoruz. Milli takım barajlarını şu an Muhammed Ali, 2 sene olmasına rağmen geçiyor. Şu an milli takım için yaşını bekliyoruz. İnşallah gelecek yıllarda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak. Hedefimiz o ama daha uzun yıllar olduğu için yavaş yavaş ilerliyoruz. En önemlisi de 2028'de yapılacak olimpiyat için kota almak. İlk önce 2027 Dünya Şampiyonası sonra olimpiyatta kota almak istiyoruz. Bursamızı gururlandırmak istiyoruz" dedi.