Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen Hyundai Dünya Kupası 2’nci Ayak Yarışması’nda bronz madalya kazandı. Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun’dan oluşan ekip, Türkiye’yi gururlandırdı.ANKARA (İGFA) - Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen Hyundai Dünya Kupası 2’nci Ayak Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Makaralı Yay Kadın Milli Takımımız, bronz madalya kazandı.

Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun’dan oluşan ekip, başarılı performanslarıyla Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

https://twitter.com/GSBsporgm/status/1920032813606109422

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bravo kızlar” diyerek milli okçuları tebrik etti. Bakanlık, Türkiye Okçuluk Federasyonu da sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak başarılarının devamını diledi.