MALZEME LİSTESİ:

3 çorba k. toz badem

2 çorba k. un

2 çorba k. tereyağı

1 su b. süt

1 su b. tavuk suyu

Su, tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 tutam fesleğen

Zeytinyağı

Tereyağı

Toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI: Çorba tenceresine toz bademi ve tereyağını koyup kavuruyoruz. Unu ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Unun kokusu çıkına sütü ve soğumuş olan tavuk suyunu döküyoruz. Çırpma teli ile hızlıca karıştırarak kıvamını açıyoruz. Peşinden sıcak suyunu döküyoruz. Tuzunu ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Gerekirse kıvamını açmak için biraz daha sıcak su ilave edebiliriz. Üzeri için, fesleğen ve biraz zeytinyağını doğrayıcıda geçiriğ püre haline getiriyoruz. Tereyağını tavada eritip içine toz kırmızı biber atıyoruz. Pişen çorbayı servis kasesine döküyoruz. Tereyağlı sosu üzerine gezdirerek döküyoruz. Ardından fesleğen sosunu kaşıkla çorbanın üzerine gezdirerek döküyoruz.