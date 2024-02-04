Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslar yoğun ilgi gördü. Yıl sonuna kadar 15 bin kursiyer sayısını geçmeyi hedeflediklerini anlatan Müdür Turan Fırat Algül, sezon başından beri 152 adet kurs açıldığını kaydetti.

Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği kurslar yoğun ilgi görüyor. Sezon başından bu yana 152 kurs açan Halk Eğitim Merkezi 3 bin 900 kursiyere ulaştı. İki kategoride kurslar açtıklarını anlatan Müdür Turan Fırat Algül, “Sezon başından bu yana 152 adet kurs açtık. Şu anda bu kurslara 3 bin 930 kişi devam etmektedir. 2023-2024 sezonunda 15 bin kursiyer sayısını geçmeyi hedefliyoruz. 5 Şubatta BAÇEM ile birlikte zeytin ve meyve budama kursu açıyoruz. Bu kursumuza şehir dışından da gelenler olacak. Kurslarımız ilgi görmektedir” dedi.