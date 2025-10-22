Yerel yönetimlerde örnek projeleri hayata geçiren Bağcılar Belediyesi ile Türkiye’nin önde gelen Yıldız Teknik Üniversitesi, kamusal ve belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplum yararına projeler üretilmesi amacıyla güçlerini birleştirdi. Bu amaçla YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde imza t öreni gerçekleştirildi. Törende YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız tarafından iki kurumun bilimsel ve mesleki deneyimlerini karşılıklı olarak aktarmasını hedefleyen protokol imzalandı.

"Bilimin aydınlatıcı rehberliğinden faydalanacağız"

İş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Yerel yönetimler olarak en temel görevimiz, hizmet verdiğimiz şehrin ve insanımızın geleceğine yatırım yapmaktır. Bu vizyon, sadece fiziki altyapı hizmetleriyle değil, aynı zamanda toplumun entelektüel ve sosyal dokusunu güçlendirecek adımlarla hayat bulur. Yıldız Teknik Üniversitesi gibi ülkemizin en değerli bilim yuvalarından biriyle kurduğumuz bu güçlü ortaklık, ’ortak akıl’ ilkesiyle hareket ederek Bağcılar’a kalıcı eserler ve sürdürülebilir bir gelişim modeli kazandırma hedefimizin en somut ifadesidir. Üniversitemizin bilimsel potansiyelini, enerjisini ve genç beyinlerini Bağcılar’ın sosyal ve kentsel gelişim dinamikleriyle daha fazla buluşturmak istiyoruz. Bu protokol, gençlerimize yeni ufuklar açarken, kentsel planlamadan sosyal projelere kadar her alanda bilimin aydınlatıcı rehberliğinden faydalanmamızı sağlayacak" dedi.

"Bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini önceliyoruz"

Yapılan iş birliğinin önemine dikkat çeken Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise "Üniversiteler, bilimsel çalışmalarının yanı sıra topluma dokunan, yaşadığı şehrin nabzını tutan ve çözüm üreten dinamik merkezlerdir. Akademik birikimimizi ve araştırma kapasitemizi, Bağcılar Belediyemizin sahadaki engin tecrübesi ve hizmet anlayışıyla birleştirerek hem ilçemize hem de ülkemize değer katacak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu protokol sayesinde öğrencilerimiz, belediyenin geniş hizmet alanlarında staj yaparak teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulacak. Ayrıca Bağcılar’ın kültürel mirasını akademik bir bakış açısıyla ele alarak koruma ve tanıtma faaliyetleri yürüteceğiz. En önemlisi de üniversitemizin kapılarını, sürekli eğitim merkezimiz aracılığıyla Bağcılar’da yaşayan vatandaşlarımıza açarak onların kişisel gelişimlerine katkı sunacağız. Bu iş birliğinin, bilginin toplumsal faydaya dönüşmesinin en somut örneklerinden biri olacağına ve her iki kurumun da gücüne güç katacağına inancım tamdır" dedi.

Bilimsel yayınların üretilmesi için çalışmalar yürütülecek

Bu iş birliği, akademik bilginin yerel yönetimlerin dinamik yapısıyla entegre olmasını sağlayacak somut adımlar içeriyor. Protokol çerçevesinde, ortak projelerden öğrenci stajlarına, Bağcılar’da ikamet eden vatandaşlara yönelik kişisel gelişim eğitimlerinden ortak bilimsel yayınların üretilmesine kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek.

Üniversite ve belediye ortaklaşa etkinlikler düzenleyecek

Protokol, iki kurum arasında çok yönlü bir etkileşim öngörüyor. Bu kapsamda, akademik, mesleki ve sosyal araştırma verileri ile teknik materyallerin değişimi yapılacak. Taraflar, ortaklaşa akademik konferans, sempozyum, sergi ve seminer gibi bilimsel etkinlikler düzenleyecek ve ortak akademik yayınlar üretecek. Ayrıca, kültürel ve sportif aktivitelerde de iş birliği geliştirilerek sosyal bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Soyut ve somut kültürel mirasın korunması sağlanacak

İş birliğinin temel hedeflerinden biri de doğrudan toplum faydasını gözeten projeler üretmek. Bu doğrultuda, Bağcılar ilçesindeki soyut ve somut kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.