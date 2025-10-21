Kadıköy’de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi’nin(15) ölümüyle ilgili görülen davada 2 sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararına itiraz edileceğini açıkladı.

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için ’çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar, A.Ö. ve M.A.D. için ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.

Başsavcılıktan karara itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Yapılan yazılı basın açıklamasında, "Mahkemece yapılan 21/10/2025 tarihli duruşmada Suça Sürüklenen çocuklar (B.B. ve U.B.)’nın çocuğu kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-e, 31/3,63 maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer SSÇ’ler A.Ö. ve M.A.D. ise ayrı ayrı beraat ve tahliyelerine karar verilmiştir. Mütalaaya aykırı çıkan hususlara ilişkin ayrıca kanun yollarına başvurulacaktır" denildi.