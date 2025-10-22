Esenyurt’ta 15 farklı branşta faaliyet gösteren yaklaşık 50 Amatör Spor Kulübü’ne antrenmanlarda kullandıkları malzemeler teslim edildi. Malzeme dağıtım törenine Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçe protokolü, kulüp başkanları, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Başkan Vekili Can Aksoy, törende yaptığı konuşmada, amatör sporun gelişimine verdikleri desteği vurgulayarak, malzeme yardımlarını yılda iki kez düzenli olarak yapacaklarının müjdesini verdi.

"Tesislerimizi geliştiriyoruz, sporun her branşına destek veriyoruz"

Aksoy, Esenyurt’taki mevcut spor tesislerinin kalitesini artırmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, kapalı tesislerin bakım ve onarımlarına başlandığını söyledi. Yarım kalan projelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle tamamlanacağını belirten Aksoy, Atatürk Mahallesi’nde yapımı süren 500 kişilik tribünlü spor salonunun da 2026 yılı içinde hizmete açılacağını ifade etti. Ayrıca, Turgut Özal Stadı yanında bulunan alanın büyük bir spor kompleksine dönüştürüleceğini, bu alanda kapalı spor salonları ve yüzme havuzu yer alacağını aktaran Aksoy, bu projelerin ilçeye önemli bir spor altyapısı kazandıracağını söyledi.

11 spor salonu paylaşımlı kullanıma açılacak

Geçmişte belediye tarafından yapılan ancak sonradan Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen 11 spor salonunun da tadilat programına alındığını belirten Başkan Vekili Aksoy, bu salonların gündüz MEB, akşam ise Esenyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kullanılacağını kaydetti.

"Eskrim gibi yeni branşları da destekleyeceğiz"

Farklı spor branşlarına da destek verdiklerini ifade eden Aksoy, jimnastik, tenis, badminton ve eskrim gibi gelişmekte olan alanlarda kulüpleşmenin artırılacağını belirtti. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi içindeki spor lisesinin, bu branşlarda kamp ve eğitim merkezi olarak kullanılacağını duyurdu.

Kulüpler ve sporculardan Başkan Aksoy’a teşekkür etti

Törende konuşan Esenkent İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Bilgin Saykolu, "Belediye Başkanı’mız Can Aksoy, bizlere sürekli destek sağlıyor. Biz de bu destekleri çocuklarımıza yansıtıyoruz. Şu an çalışmalarımızı tamamen ücretsiz olarak sürdürüyoruz" dedi. Programa katılan sporcular ve aileleri de Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkür ederek, sağlanan desteklerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ettiler.

Başkan Vekili Aksoy, tören sonunda tüm kulüplere branşlara özel spor malzemeleri teslim etti. Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamlayan Aksoy, "Bu anlamlı töreni gerçekleştirmekten mutluyuz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.