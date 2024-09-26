Bağcılar Belediyesi, Türkiye Bilişim Ödülleri’nde “Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi” ile ödüle layık görüldü.

Türkiye’de bilişim kültürünün yayılmasını amaçlayan Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Türkiye Bilişim Ödülleri” Ankara’da sahiplerini buldu. “Türkiye’nin Bilişimle Dönüşümü” ana temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile yerel yönetim temsilcileri katıldı. Teknoloji alanındaki projelerin ödüllendirildiği programda Bağcılar Belediyesi, Dijital Şehir İkizi Sürdürebilir Şehir Yönetimi Projesi ile “Belediyecilik Özel Başarı Ödülü” kategorisinde ödül aldı. Böylece bu kategoride üst üste ikinci kez birincilik ödülü kazanmış oldu.

Bağcılar daha akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale geliyor

Proje, Bağcılar’ın tamamını dijital ortama taşıyarak ilçeyi daha akıllı, güvenli ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. Dijital Şehir İkizi Projesi ile Bağcılar’a ait 360 derece panoramik sokak görüntüleri çekildi. Böylece Akıllı Şehircilik projelerinin altlık verisi niteliğindeki Bağcılar’a ait 3 boyutlu kent modeli oluşturulması hedefleniyor. Bu çalışmayla LIDAR ve CBS gibi ileri teknolojik sistemlerle 45 bin yapının envanteri güncelleniyor ve şehrin dijital ikizi oluşturuluyor. Proje aynı zamanda kaçak yapılaşmanın önlenmesinden kentsel dönüşüme, afet ve acil durum yönetiminden enerji verimliliğine kadar her alanda etkin çözümler sunuyor. Pilot bölge olan Bağlar Mahallesi’nde 52 noktaya yerleştirilen sensörler ile sıcaklık, gürültü ve duman gibi veriler anlık olarak toplanıyor ve yapay zeka destekli sistemlerle yönetim bilgi sistemine entegre ediliyor.

“Teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz”

Şehir yönetiminde sunduğu yenilikçi yaklaşım, güçlü teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle bölgesel ve ulusal düzeyde akıllı şehircilik alanında önemli bir değer sağlayan proje, kamu kaynaklarının kullanımında tasarruf sağlıyor. Şehirdeki bütün yapı stoku ve mekansal verilerin CBS tabanlı olmasını amaçlayan dijital şehir ikizi projesi, şehrin yönetiminde veri odaklı bir yaklaşımı mümkün kılıyor. Bağcılar’ın dijital bir ikizini oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri daha konforlu ve erişilebilir hale getirmek için teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. İlçemize bu dijital hizmetleri entegre etmek amacıyla dijital şehir ikizi projemizi hayata geçirdik. Projemizin ödül kazanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aynı zamanda Bağcılar Belediyesi’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği yapay zeka destekli bir sanal asistan olan Chatbot Projesi de (BAGBİ), En İyi Gelişim Gösteren Proje kategorisinde finale kaldı. Belediyenin kurumsal internet sitesinde vatandaşların bilgi alma ve işlem yapma gibi farklı konulardaki en büyük yardımcısı olan Bagbi, 400’e yakın hizmette geri bildirimde bulunuyor. Böylece Bağcılar Belediyesi iki önemli akıllı şehir projesi ile finale kalıp, bir birincilik bir ikincilik derecesiyle önemli bir başarı kazandı.