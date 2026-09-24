1971’de yalnızca 2 dokuma tezgahıyla başlayan Özdilek Holding’in 55 yıllık büyüme serüveni, bu yolculuğa katkı sunan çalışanlarıyla birlikte kutlandı. Boğaz’da gerçekleştirilen özel gecede, şirketin kuruluşundan bugüne uzanan gelişim süreci katılımcılarla paylaşıldı. Özdilek Holding İcra Kurulu üyelerinin açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Emir Murat Özdilek, gecenin anlam ve önemine değindi. Özdilek, konuşmasında holdingin kurumsal gücü, gelecek hedefleri ve sürdürülebilir büyüme anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına “Özdilek’in doğum gününe hepiniz hoş geldiniz!” sözleriyle başlayan Emir Murat Özdilek, “55 yıl önce bugün, bir holdingin temelleri atıldı! 2 dokuma tezgahı, 3 personel ve yıllık 10 ton havlu kapasitesiyle başlayan yolculuk; bugün 3 sektör, 17 farklı iş kolunda, yıllık 40 milyar lirayı aşan ciro, 7.600 bireyin istihdamına olanak tanıyan, 9.5 milyar lira iş gücü ödemesi ve 2.5 milyar lira vergi ödemesi gerçekleştiren Özdilek’in; 55 yıllık kadim bir şirketler topluluğuna dönüşmesinin temelini oluşturdu.” dedi.

“Sistem güçlü, kişiler güçlü, kadrolar sağlam olduğunda da başarı, istikrar ve memnuniyet kaçınılmaz olur.”

“Bu rakamlar bizi kıvandırsa da asıl meselenin bunları sağlayan ahenk, düzen, disiplin, dürüstlük, zeka ve aidiyetin sonucunda uyuşan zihinlerin ve yüreklerin, birlikte ortaya koymuş olduğu ekip çalışmasının kamuoyu tarafından gördüğü beğeni ve takdir olduğunu çok iyi biliyoruz.” diyen Emir Murat Özdilek; sistem güçlü, kişiler güçlü, kadrolar sağlam olduğunda başarı, istikrar ve memnuniyetin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Emir Murat Özdilek, bilim ve teknolojideki gelişmelerin bireylerin bilgiye erişimini ve kendilerini tanıma imkanlarını dönüştürdüğüne dikkat çekerek “Bilimle doğduk, bilimin içinde yaşıyoruz tabiri caizse… Teknoloji hiçbir zaman bu kadar çeşitli, ekonomik ve ulaşılabilir olmamıştı. Bilgi hiçbir zaman bu kadar zengin içerikli ve böylesine elimizin altında olmamıştı. İnsan hiçbir dönemde bu kadar detaylı tanımlanamamıştı. Nereden gelip nereye gittiğimiz, belki de hiç böylesine net ortaya konmamıştı. Tüm bunları da göz önünde bulundurduğumuzda bize, öz farkındalığımıza ulaşmamız, elimizdeki işe sarılmamız, firmamızın ihtiyaçlarını sağlayarak bu akdi en uygun ve bize yaraşır bir şekilde gerçekleştirmemiz, tüm bunların sonucundaysa kendini gerçekleştiren, başarılı ve mutlu bir birey; bir ana, bir baba, bir profesyonel olarak yaşamak düştüğünü bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım!” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda ise Emir Murat Özdilek, hayatın bireysel birikim, yetkinlik ve dayanıklılığın bütünü olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sözlerimi noktalarken hayatın, kısmet darası içindeki tüm bilgi, beceri, öngörü, iletişim, disiplin ve metanetinizin toplamı olduğunu; bunları sağlamakta en önemli dayanağınızınsa sağlıklı bir zihin, güçlü bir zekâ olduğunu bilmenizi isterim.”

Erol Evgin sahnede büyüledi

Gecenin ilerleyen bölümünde sahneye çıkan Erol Evgin, sevilen eserlerini seslendirerek davetlilere keyifli anlar yaşattı. Gece yarısına kadar devam eden performans, yaklaşık 400 Özdilek çalışanının katıldığı kutlamaya renk kattı. Özdilek Holding’in 55 yıllık geçmişi, bugüne taşıdığı değerler ve geleceğe yönelik hedefleri, müzik eşliğinde gerçekleştirilen özel programla kutlandı.