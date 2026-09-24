Zirvede işletmelerin finansmana erişimi, üretim maliyetleri, küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye’nin makro kalkınma hedefleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da iş dünyasına hitap etti.

Burkay: "Üretim hattı kurulur ama kaybedilen müşteriyi geri kazanmak yıllar alır"

İş dünyasının son süreçte omuzladığı ekonomik zorlukları aktaran BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tırmanan maliyetler ile ağırlaşan finansman yükünün şirketleri ciddi biçimde zorladığını vurguladı. Firmaların çarkları döndürebilmesi için nakde erişimin önemine değinen Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Bir üretim hattını faaliyete geçirmek belki kolaydır ancak o hattı sıfırdan yeniden kurmak ve kaybedilen bir müşteriyi tekrar geri kazanmak seneler alır. Bu nedenle finansman imkanlarının; bilfiil üretmeye devam eden, istihdamını koruyan ve ihracat gerçekleştiren firmalarımıza doğrudan ulaşması hayati önemdedir. Sağlanacak bu kaynaklar, şirketlerimizin mevcut konjonktürü çok daha dirençli atlatabilmesini sağlayacaktır."

Bursa’nın ileri teknolojili sanayi ekosistemine liderlik ettiğini hatırlatan Burkay, kentin 118 farklı ülkeye 20 milyar dolarlık dış satım yaptığını ve toplam dış ticaret hacminin 36 milyar dolar bandına yerleştiğini aktardı. Konuşmasında 1 Ekim’de yapılacak oda seçimlerine de çağrıda bulunan Burkay, "Bütün üyelerimizi meslek odalarına sahip çıkmaya ve iradelerini sandıkta göstermeye davet ediyoruz. Şehrin geleceğinde söz sahibi olan herkesin ortak huzuru için bu katılım son derece kıymetlidir. İnanıyorum ki güçlü bir katılımla Bursa için omuz omuza üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Ayyıldız: "Bursa kalkınmanın lokomotif gücüdür"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise kentin nitelikli insan kaynağı ve sanayi altyapısıyla Türkiye’nin ekonomik büyümesinde stratejik bir rol üstlendiğini belirtti. Otomotivden tekstile, makineden tarım ve gıdaya uzanan geniş imalat çeşitliliğinin Bursa’yı Türkiye Yüzyılı vizyonunda öncü konuma taşıdığını söyleyen Ayyıldız; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme çizgisine Bursa olarak tam destek vermeyi sürdüreceklerini, kamu ile özel sektör arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirileceğini kaydetti.

Efkan Ala: "İlk 10 ülke hedefi sadece ekonomiyle değil, demokrasiyle yakalanır"

Türkiye’nin uluslararası arenadaki hedeflerine dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, dünyanın en kalkınmış ilk 10 ülkesi arasına girmenin bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Bu vizyona ulaşmanın yolunun yalnızca ekonomik büyümeden geçmediğini vurgulayan Ala, şunları söyledi:

"Bizler dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmeye mecburuz. Peki bunu nasıl başaracağız? Ülke ekonomisiyle ilk 10’a girecek ama aynı zamanda demokrasisiyle de ilk 10 arasına girecek. Çünkü siyasi mekanizmanız ve demokratik standartlarınız oraya ulaşmıyorsa ekonominizi tek başına büyütemezsiniz. Tarım ekonomisi 250 yıl sürdü, peşinden sanayi hamlesi geldi. Artık bilgi ekonomisinin eşiğindeyiz. Bu dönüşümü hayata geçirecek projelerimizi ilgili bakanlıklarımızda hazırladık, peyderpey uygulamaya koyuyoruz."

Cevdet Yılmaz: "TEKNOSAB yeni nesil sanayinin Türkiye'deki ilk örneğidir"

Bursa’nın yenilikçi refleksleri ve girişimcilik kültürüyle Türkiye’nin gurur duyduğu şehirlerin başında geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentteki sanayi atılımlarının ülke için kılavuz olduğunu belirtti. TEKNOSAB ziyareti kapsamında "Söz İstikbal Projesi"nin temellerini attıklarını anımsatan Yılmaz, merkezin yer altı altyapısı, çevreye duyarlı mimarisi ve bütüncül planlamasıyla yeni nesil bir organize sanayi bölgesi kimliği taşıdığını, Bursa’daki bu 10 yıllık OSB tecrübesinin tüm Türkiye’ye rol model olarak yayılacağını ifade etti.

"İhracatımız 405 milyar dolara ulaştı, kilogram başı gelirimiz arttı"

Uluslararası ticaretteki daralmaya ve zorlu finansal şartlara karşın ihracatın dirençli yapısını koruduğuna dikkat çeken Yılmaz, güncel verileri paylaştı:

"Bütün küresel baskılara rağmen yıllıklandırılmış mal ihracatımız 280 milyar dolar barajını aşmış durumdadır. 280 milyar dolarlık mal satışı ile 125 milyar dolarlık hizmet gelirini bir araya getirdiğimizde 405 milyar dolarlık devasa bir ihracat yekûnuna ulaşıyoruz. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı 2024 itibarıyla yüzde 40 seviyelerine çıktı. 2026 senesinde adet bazında sınırlı bir yükseliş görünse de kilogram başına kazancımızı, yani ürünlerimizin katma değerini yukarı taşıdık. Zorlu dünya koşullarına rağmen doğru istikamette ilerliyoruz."

"Krizler artık istisna değil kural haline geldi"

Dünya genelinde jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin derinleştiğini belirten Yılmaz, "Bugün dünya adeta sürekli bir istikrarsızlık sarmalında yaşıyor. Krizler artık nadir rastlanan birer istisna olmaktan çıkıp neredeyse genel bir kurala dönüştü. Böyle çalkantılı bir küresel tabloda istikrarınızı korumayı başardığınız anda, rakiplerinize kıyasla çok daha hızlı mesafe katediyorsunuz. Çok şükür Türkiye'de güçlü bir liderlik, tecrübeli kadrolar ve sarsılmaz bir siyasi istikrar mevcut. Fırtınalı zamanlarda bu tecrübenin değeri katbekat artmaktadır" diyerek ülkeyi hedeflerine taşıyan tüm sanayicilere ve ihracatçılara teşekkür etti.