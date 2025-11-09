Bağcılar-Sultangazi yolu üzerinde düğün konvoyuna katılan sürücüler, üç şeridi birden kapatarak hem trafiği yavaşlattı hem de makas atarak diğer araç sürücülerinin hayatını riske soktu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar-Sultangazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu yapan bir grup sürücü, araçlarıyla yolu kapatarak trafiği yavaşlattı. Bazı sürücüler araçlarını zikzak çizerek ilerlerken, diğerleri kornalarla trafiği durma noktasına getirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçların üç şeridi birden kapattığı, birbirlerini sıkıştırdıkları görüldü.