Hekim hakları için mücadele veren ve çözüm odaklı bir Tabip Odası için bütün hekimlerin örgüte sahip çıkması gerektiğini belirten Bağımsız Hekimler Birliği, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hekimleri Tabip Odası çatısı altında toplamak için yola çıktıklarını açıkladı.

Bursa Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Ortak Toplantı Salonunda yapılacak. 2024-2026 döneminde görev alacak Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegelerinin seçimleri ise, 21 Nisan 2024 saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Ortak Toplantı Salonunda yapılacak.

Seçimlerde aday olan Bağımsız Hekimler Birliği ise yaptığı yazılı açıklamayla, sağlık çalışanlarına çağrıda bulundu. En zor zamanlarda özveri ile vatandaşın yardımına koşan hekimlerin her geçen gün güç kaybettiğini, yoğun iş yükü yanında maddi ve manevi problemler ile de baş etmeye çalıştıkları belirtilen açıklamada şu cümlelere yer verildi;

“Son 50 yılda hekimler seslerini duyurabilmek ve problemlerini çözmek için birçok dernekler ve sendikalar kurdu. Bu kuruluşlar belli kazanımlar da elde etti. Ancak hekimlerde birlik oluşturamadılar. Birlikteliğin oluşamaması, hekimlerin güçlü temsil edilememesi ve mesleğimizin itibarsızlaşması ile sonuçlandı. Bağımsız Hekimler Birliği olarak hekimlerde birlik vizyonu yüklenmesi gereken en önemli kurumun Türk Tabipleri Birliği (TTB) olması gerektiği kanaatindeyiz. Bağımsız Hekimler Birliği, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hekimlerimizi tabip odası çatısı altında toplamak için yola çıktı. Birlik vizyonunu taşıması gereken Türk Tabipleri Birliği yaklaşık 50 yıldır aynı çizgide politikalar üretmektedir. TTB’nin hekimlik ile ilgili eylemlerinden en önemlisi olan grev çağrılarına özelde çalışan neredeyse hiçbir hekim katılmamış ve kamudaki hekimlerden de en kötü hekimlik şartlarında bile çok sınırlı katılım olmuştur. TTB’ne hekimlerin ne de toplumun gözünde olması gereken yeri dolduramamış, eylemleri etkili olamamış, problemlerinin çözümlenmesinde diplomasi ve diyaloğu kullanamamıştır. Sonuçta hekimlerin TTB’ne olan inançları, ilgileri, destekleri azalmış ve dahası toplum gözünde marjinal ideolojik-siyasal bir birlik gibi algılanmasına sebep olmuştur. Bu başarısızlığın altında, hekim ve sağlık odaklı tartışmaların merkezinde olması gereken TTB yönetiminin, ideolojik ve siyasi söylemlerle ön planda olması yatmaktadır. Hekimlerce sahiplenilmeyen TTB’ye Türkiye’de tüm hekimlerin yarısından fazlası üye olmamış, üye olanların çoğu da yasal zorunluluktan üye olmuştur. Oda seçimlerine katılım da kayıtlı üyeler arasında bile yüzde 5 ile 15 arasında değişmektedir. 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimler, bir bayrak yarışıdır. Temennimiz Bursa Tabip Odası seçimi kardeşlik yürüyüşü ve medeniyeti ile halkımıza örnek olsun. Seçimdeki rekabetimiz fakülte sıralarındaki sınavlardaki tatlı rekabetten ibaret olacaktır.”

Bağımsız Hekimler Birliği, değer ve hedeflerini ise şu şekilde sıraladı;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimizin temel değerlerine, milletimize ve devletimize bağlılık temel ilkemizdir. Tıp eğitiminin kalitesi korunmalı ve bilimin ışığı yolumuzu aydınlatmalıdır. Ülkemizdeki bütün hekimlerin tabip odasına kayıtlı olması sağlanmalı, oda aidatı işveren tarafından karşılanmalıdır. Hekim olmayanların tıbbi uygulamalarını ve şarlatanlığı engellemek görevimizdir. Çalışma özgürlüğü, güvenliği ve hekim hakları, her hekim mesleğini kamu ya da özelde bağımsız olarak ve kendini güvende hissederek yapabilmelidir. Muayenehaneler üzerindeki her tür baskı kaldırılmalı, muayenehane reçeteleri ve raporları SGK ve tüm resmi kurumlarca tanınmalıdır. Muayenehane açmayı teşvik edip her tür idari ve hukuki desteği vereceğiz. Engellemelerle mücadele edeceğiz. Özel sektördeki hekimlerimizin sözleşme süreçlerine yardımcı olmak için komisyon kuracağız. Muayenehane hekimlerine ve sağlık turizmi gibi önemli bir sektöre pranga vuran 29 Temmuz 2023 tarihli ‘Sosyal medya ve bilgilendirme Yönetmeliği’nin değişmesi için çalışacağız. Gereken yalan beyanın engellenmesi ve kişi hakkının korunması olmalıdır, görevini hakkıyla yapan bir hekimin bilgilendirme yapmasından daha doğal ne olabilir. İşyeri hekimlerimiz ve OSGB’lerde görevli işyeri hekimlerimizin haklarının korunması, ücretlerin işyeri sahibi tarafından değil bir fon oluşturularak devlet tarafından ödenmesi için idari ve hukuki düzeyde çalışırken, sertifika kiralanmasını engellemek için komisyon kuracağız. Aile hekimliği ve diğer hekimlik uygulamalarında idari standardizasyon sağlanmalı, hekimlik yasası çıkarılmalı ve bunun için Türk Tabipler Birliği etkin bir kurum olmalıdır. Kamudaki hekimlerimizin yaşadığı ücret adaletsizlikleri, kadro, atamalardaki sorunlar ve mobbing gibi problemleri çözmek için hekimlere hukuki destek vereceğiz. Emekli hekimlerimizden mağdur olanlar için Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın kapısını aşındıracak, adaletsizliği bitireceğiz. Asistan hekimlerin problemlerinin çözümü için akademisyenlerle asistanlar arasında köprü olacağız. Şehrimizde Hekimlerimize hizmet sunacak kaliteli mekanlar üreteceğiz. Bu şehrin tüm dinamiklerinde en önde ve hekimlerin sesi olacağız. Odamızı evrak temin yeri olmaktan çıkarıp 24 saat aktif bir birlik haline getireceğiz."