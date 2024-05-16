Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 16-19 Mayıs günleri arasında gençler için içeriği zengin birçok etkinlik düzenliyor. Büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı onuruna düzenlenecek olan Gençlik Festivali’nde birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ‘Balıkesir’de Gençlik Var’ sloganıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı onuruna ‘Gençlik Festivali’ düzenliyor. 16-19 Mayıs günleri arasında devam edecek olan festivalin içeriği oldukça zengin. Dört gün boyunca sürecek olan festival, birbirinden eğlenceli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında; Avlu da konserler, Milli Kuvvetler Caddesi’nde de konser, atölye ve etkinlikler yer alacak.

Etkinlik kapsamında atölyeler kurulacağı için Milli Kuvvetler Caddesi 18-19 Mayıs günlerinde saat 10.00 ila 20.00 arasında trafiğe kapalı olacak.