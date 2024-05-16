Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi’nde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’de kadınları yönelik hayata geçirmeyi planladığı projeleri ve bakış açısını anlattı. Kadınların ev dışında kültürel ve sosyal hayat için daha çok Nilüfer’i tercih ettiklerini belirten Özdemir, burayı güvenli gördüklerini aktardı.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği “Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi”, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir eşi Nuray Özdemir ile birlikte katıldı. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı program gün boyu sürdü. Üç oturumdan oluşan programın açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, kamusal hayatta, yerel yönetimlerde ve sektörde geliştirdikleri iş modelleriyle ilham kaynağı olan yöneticileri dinleyeceklerini söyledi.

‘Kamusal Hayatta Kadının Yeri, Yerel Yönetimlerin Kadın İstihdamına ve Gelişimine Katkısı’ konu başlıklı 1’inci oturuma geçildi. Gazeteci Yazar Banu Şen’in moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, seçimlerden önce ‘Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi’ imzaladıklarını hatırlatarak, belediyeye işe alımlarda önceliğin kadınlarda olduğunu hatırlattı. Belediyenin idari yapılanmasında da bu konuya dikkat ettiklerini açıklayan Özdemir, 7 başkan yardımcısından 4’ünün, 30 müdürden de 17’sinin kadın olduğunu dile getirdi. Belediyede çalışan memurlarda yüzde 34, genelde ise yüzde 28 kadın çalışanın istihdam edildiğini belirten Özdemir, belediye meclisinde de kadın ve genç oranının önceki döneme göre yükseldiğine işaret etti.

Kadınların ev dışında eğlence, kültürel veya sosyal aktivite gibi faaliyet yapacakları zaman daha çok Nilüfer’i tercih ettiklerini belirten Özdemir, burayı güvenli gördüklerini ifade etti. Kadınların kendilerini daha özgür ve rahat hissetmeleri için çabaladıklarını ifade eden Özdemir, bunun için de görev süresi boyunca çalışacağını vurguladı.

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin fazla olduğunu belirten Şadi Özdemir, ancak haber olunca bu tarz konularda farkındalık oluştuğunu söyledi. Kadınlara destek olabilmek adına Nilüfer Belediyesi bünyesinde ‘Eşitlik Birimi’ oluşturduklarını söyleyen Özdemir, şiddet mağduru kadınların hukuki ve psikolojik desteğini üstlendiklerini dile getirdi. Özdemir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günleri’nde yapılacak etkinliklere katılmak isteyen kadın çalışanları idari izinli saydıklarını da belirtti.

Kadınların ekonomik açıdan güçlendirmek için bir bakış açısı sunduklarını da anlatan Özdemir, özellikle tarım alanında ürettiklerini pazarlayacak ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını aktardı. Kent Bostanları’nda da ürünlerin satıldığını hatırlatan Özdemir, tarımda çalışan kadınların ürünlerinin satışı ile ilgili Nilkoop aracılığıyla destek sağlayacaklarını da ekledi.

Kadınların iş yaşamı içinde kalmalarını önemsediklerinin altını çizen Özdemir, Mahalle Çocuk Bakım Evleri ile anne olan kadınlara destek olmak istediklerini dile getirdi. Eğitim alan kız öğrencilerin barınma sorununa yönelik çalıştıklarını da ifade eden Özdemir, kız öğrenci yurtları yapmak istediklerini aktardı. Özdemir, yeni bir kadın sığınma evi açmak istediklerini de projeleri arasında dile getirdi.

Nilüfer’in Kadın Çocuk Akademileri’nde hem kadınların, hem çocukların eğitim aldıklarını ifade eden Özdemir, mahallelerdeki kadın derneklerini güçlendirmek ve daha çok üretime katmak istediklerini söyledi.

Oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da projeleri ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Programın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

Program çerçevesinde ‘Geleceğin İş Modelleri ve Kadınların Konumlandırılması’, ‘Sektörlerde Kadınların Rolü ve Kadın Odaklı İş Modelleri’ başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.