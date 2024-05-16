Kartal Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün Mayıs ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Her Renk Zenginliğimizdir’ resim sergisi sanatseverler ile buluştu.

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi fuaye alanında açılan sergide 23 sanatçının 92 eseri görücüye çıktı. Uğur Mumcu Derneği (UMDER) tarafından organize edilen ve üç yıl süren çalışmaların ürünü olan sergide, ev kadınlarından üniversite mezunlarına kadar geniş bir katılımcı yelpazesine sahip. Resim kültürüne büyük önem veren UMDER, bu yıl sergide kübik resimlere ağırlık verdi. Sergiye çıkan eserler sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

UMDER Başkanı Hasan İldan’dan teşekkür

UMDER Başkanı Hasan İldan, Kartal Belediyesi’ne sergiye verdikleri destek için teşekkür etti. İldan, belediye tarafından kendilerine çiçek takdim edilmesinin kendilerini onurlandırdığını belirtti. Sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak. UMDER, dünyanın ve ülkemizin ünlü ressamlarının hayatlarını ve resim akımlarını ders programı şeklinde işleyerek resim kültürünü yaymaya devam ediyor. Bu etkinlik, toplumun tüm kesimlerinden insanları sanat etrafında birleştiriyor ve hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese açık bir sanat ortamı sunuyor.