Bilecik’te üreticilere bin adet kovan dağıtılarak destek sağlanırken, il genelinde bu yıl 233 ton bal hasadı bekleniyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ve üreticilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ‘Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi’ etkinliğine katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Aygöl, "Bugün burada İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu ‘Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi’ ile söz vermiş olduğumuz bin adet kovan dağıtımı gerçekleştireceğiz ve bütün kovanlarımızın ilaçlamasını yaparak sağlıklı arıcılığı devam ettireceğiz’’ dedi.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, Bilecik’in arıcılık rakamları hakkında bilgiler sunarken, arıcılık projelerinin Bilecik’e ve milli ekonomiye sağlayacağı katkılar hakkında görüşlerini dile getirdi.

Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ise, Bilecik’te arıcılığa verilen desteklerden dolayı tüm üreticiler adına teşekkür ederek arıcılığın gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Erdönmez, İl Müdürlüğü’nün destekleri ile 2018 yılında 11 bin 800 adet olan kovan sayısı 2023 yılında 24 bin âdete ulaşmış olup bal üretimi 88 tondan 221 tona çıktığı belirtildi.

2016 yılında bin adet, 2021 yılında bin 250 adet kovan dağıtılmış olup bu yıl bin adet kovan dağıtımı gerçekleştirilirken, bu yıl bal hasadı döneminde bal üretiminin 233 ton olması bekleniyor.