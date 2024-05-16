Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu ve STK’lar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışma ofisinde ziyaret eden Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu liderliğindeki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri CHP liderinden Balkanlar’a dair faaliyetlerde destek sözü aldı. CHP Genel Başkanı Özel, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu hakkında Başkan Mutlu’dan bilgi aldı. Yerel seçimlerde elde ettikleri başarıda Balkan Rumeli Türkleri’nin büyük bir payı olduğunu belirten Özel, partisinin bu konuda BRTK ile daha bütünleşik ve programlı bir ortak çalışma yürütme sözü verdi. BRTK’nın rehberliğinde yürütülecek çalışmalarda hayata geçirilecek projeler ile bölge insanının ihtiyaçlarını ve Türkiye’den beklentilerini karşılayacak adımların atılması için CHP’nin her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade eden Özgür Özel Balkanlar’da istikrar ve güven ortamının sağlanması ve kalıcı hale gelmesi için STK’lara büyük görevler düştüğünü söyledi.

CHP’nin ve Türkiye’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk ile milli mücadeleyi örgütleyen önder kadroların büyük bölümünün Balkan kökenli olduğuna dikkat çeken CHP lideri, Türkiye ile Balkanların kopmaz bir manevi bağ ile birbirlerine bağlı olduğunu vurguladı. Özel, "Çocukluk hatıralarımdan bu güne Balkanlı geçmişim her dair yaşamımda belirleyici oldu. Gerek anne ve baba tarafından ora ile ilgili bağlar ve anlatılanlar, gerekse de Manisa’da çevre ile girdiğim iletişim bizim bu geçmişinizi her daim hatırlamamıza neden oldu. Bu gün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gücünü dostluk ve kardeşlik adına bölgeye yansıtmalıyız. İktidara geldiğimiz yerel yönetimler aracılığı ile Balkan ülkeleri ile ortak projeler oluşturmalı, bu çalışmaları tüm hassasiyetimiz ve titizliğimiz ile hayata geçirmeliyiz. BRTK bu konuda oluşturulacak ortak komisyonlar sayesinde partimize yol haritası hazırlamalı" dedi.

Görüşmeye BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu, Bursa CHP Milletvekili Hasan Öztürk, BRTK Genel sekreteri Sami Ömer, Genel Sekreter yardımcısı Kenan Aral, İç Anadolu Balkan Göçmenleri Federasyonu Başkanı İbrahim Deliormanlı, Balkan Türkleri ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) Yönetim Kurulu Üyesi ve BRTK Genel Kurul Delegesi İsmail Korkmaz, BRTK Genel Kurul Delegeleri Sevgi Aral ve Hasan Yarbasan, BRTK Disiplin Kurulu Üyesi Gülten Yarbasan, Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve federasyon yönetim kurulu üyesi Birol Özkardeşler, Havza Balkan Türkleri Derneği Başkanı Hasan Gümüş katıldı.