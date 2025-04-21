Ancak alerji ile karıştırmamak ve gerekli önlemleri almak gerekiyor.

Bahar gribi, mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkan, soğuk algınlığına benzer belirtilerle seyreden bir durumdur.

Genelde hafif geçer ama yine de yorgunluk, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi semptomlarla can sıkıcı olabilir. İşte iyileşmeni hızlandıracak birkaç öneri:

Su, bitki çayları (ıhlamur, adaçayı, zencefil-limon), tavuk suyu çorbası gibi sıvılar, vücudu temizler ve boğazı rahatlatır.

DİNLENMEK OLDUKÇA ÖNEMLİ

Vücut toparlanmak için enerjiye ihtiyaç duyar. Uykunu iyi al ve mümkünse kendini zorlamadan, dinlenerek geçir birkaç gün.

BESLENME ÖNE ÇIKIYOR

C vitamini içeren gıdalar (portakal, kivi, biber), çinko kaynakları (kabak çekirdeği, mercimek) ve probiyotikler (yoğurt, kefir) bağışıklığı destekler.

Zencefil + bal + limon karışımı, hem bağışıklık sistemini destekler hem boğazı rahatlatır.

Tuzlu suyla gargara boğaz ağrısına iyi gelir.

Buhar banyosu burun tıkanıklığını hafifletir. (Bir tencere sıcak suya okaliptüs yağı ya da nane damlatıp başını havluyla örtüp 10 dakika kadar soluyabilirsin.)

Eğer ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi şikayetlerin fazlaysa basit ağrı kesiciler yardımcı olabilir.

Burun tıkanıklığına karşı okyanus suyu spreyleri ya da doktor önerisiyle kullanılan burun açıcılar işe yarayabilir.

Bahar gribi bazen alerjik rinit ile karıştırılır. Eğer burun akıntısı şeffafsa, gözlerde kaşıntı varsa ve hapşırıklar sık oluyorsa alerji olabilir. O durumda antihistaminikler işe yarar.

İki haftadan uzun süren ya da ağırlaşan belirtiler varsa mutlaka bir doktora görünmek gerekebilir.