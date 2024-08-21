2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda toplam bin 874 SUBÜ öğrencisi +1 Eğitim Modeli çerçevesinde tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda da +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş dünyasında yer aldı. Üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyor. Böylelikle eğitimleri devam ederken kariyer planlaması yapabiliyor, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversiteden yapılan açıklamada Bahar Yarıyılı’nda ön lisans düzeyinden bin 218, lisans düzeyinden ise 656 olmak üzere toplam bin 874 öğrencinin +1 Eğitim Modeli çerçevesinde işletmelerde mesleki eğitime katıldığı ifade edildi.