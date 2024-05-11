Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen ‘Bahara Merhaba’ konserinde, engelli bireylerin sahne performansı büyük beğeni topladı.



Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Anneler Günü ve Engelliler Haftası dolayısıyla ‘Bahara Merhaba’ konseri düzenledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen geceye, eski Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Engelliler Meclis Başkanvekili Savaş Akıncıoğlu, engelliler meclis üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Bursalıların da büyük ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İşitme Engelliler Derneği eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın ilk bölümünde Kalbin Ritmi Grubu sahne alırken, engelliler kullandıkları müzik aletleriyle yeteneklerini sergiledi.



Ardından Şef Kemal Kamalı önderliğinde Türk Halk Müziği korosu sahne aldı. Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının eşlik ettiği konserde, Engelliler Meclisi üyeleri tarafından solo ve koro şarkılar seslendirildi. Sahne alan özel bireyler, ‘Yüksek yüksek tepelere’, ‘Eşarbını yan bağlama’, ‘Çam başına çıktım’, ‘Kiremitte buz musun’ ve ‘Çay elinden öteye’ gibi Türk Halk Müziği’nin önemli eserlerini vatandaşlarla birlikte beraber söyledi.



Şef Kemal Kamalı, engelliyer için çok özel bir konser olduğunu ve güzel bir gösterinin vatandaşlarla buluştuğunu söyledi. Onlarla çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğunu ifade eden Kamalı, “Engellilerle birlikte uzun zamandır çalışıyorum. Onlarla birlikte insanlığın ne oldu