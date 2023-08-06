Bursa’da bahçede çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı binaya ve altında bulunan iş yerine sıçradı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi’nde meydana geldi. Zümrüt sokak üzerinde bulunan evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm malzemeleri tutuştu. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın 6 katlı binanın altında bulunan tamirhanedeki arabaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken otomobil zarar gördü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.