Bahçelievler Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yılı coşkuyla kutlandı. Klasik otomobillerin yer aldığı kortejle başlayan kutlama programı renkli görüntülere sahne olurken, sonrasında ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar sahne aldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yılına özel kutlama düzenlendi. Klasik otomobillerin yer aldığı kortejle birlikte yapılan şehir turu renkli görüntülere sahne oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ekibi ve bir çok genç üstü açık otobüs ile şehirde gerçekleştirdiği tur ile vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı. Otobüs turu sırasında belediye çalışanları ise motosikletlerle sokaktaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Başkan Bahadır, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kutlamaların akşamında ise yapılan protokol konuşmalarının ardından Ekin Uzunlar sahne aldı. Binlerce vatandaşın doldurduğu alanda Ekin Uzunlar’ın performansı izleyenlerden büyük beğeni topladı. Konser sonrasında çiçek ve plaket takdim edildi.

Öte yandan, kutlamalar dronla görüntülendi.