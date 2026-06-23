Yaz boyunca farklı mekânlarda ve hedef kitlelerle devam edecek etkinlik serisinin ilk buluşmasında, Sinop’un Erfelek ilçesinden gelen Erfelek Şehit Kenan Döngel Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile öğretmenleri ağırlandı. OMÜ Bilim İletişimi Ofisi’nde gerçekleştirilen programda, günümüzün yükselen mesleklerinden biri olarak öne çıkan bilgi güvenliği uzmanlığı tüm yönleriyle değerlendirildi.

Etkinlikte konuşan Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan, yapay zekânın meslekleri ortadan kaldırmak yerine dönüştürdüğünü belirterek, analitik düşünme, problem çözme ve veri okuryazarlığı gibi becerilerin gelecekte daha da önem kazanacağını söyledi. Yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik, savunma teknolojileri, dijital sağlık, biyoteknoloji ve akıllı tarım gibi alanlarda istihdamın artmasının beklendiğini ifade eden Kan, YÖK’ün de bu alanlardaki program ve kontenjanları artırdığını vurguladı. Kan ayrıca, OMÜ’de açılan yeni programlarla öğrencilerin geleceğin ihtiyaçlarına uygun yetkinliklerle yetiştirildiğini kaydetti.

Programın diğer konuşmacısı OMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Fen Fakültesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Can Altunay ise bilgi güvenliği uzmanlarının görevleri, çalışma alanları ve kariyer fırsatlarına ilişkin bilgiler verdi. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte verilerin korunmasının kritik önem taşıdığını belirten Altunay, bilgi güvenliğinin temelini gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerinin oluşturduğunu ifade etti. Sosyal medya, e-posta ve sosyal mühendislik yöntemleri üzerinden gerçekleştirilen siber saldırıların giderek çeşitlendiğine dikkat çeken Altunay, güçlü parola kullanımı, düzenli güncellemeler ve kullanıcı farkındalığının güvenliğin temel unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Yapay zekânın siber güvenlik alanında önemli bir araç haline geldiğini ancak insan unsurunun vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Altunay, teknolojik çözümlerin etkin kullanılabilmesi için nitelikli insan kaynağı ve sürekli eğitimin şart olduğunu dile getirdi. Bilgi güvenliği uzmanlarının hastanelerden üniversitelere, telekomünikasyon şirketlerinden havalimanlarına, savunma sanayisinden bankalara kadar geniş bir yelpazede istihdam edilebildiğini belirtti.

Etkinlikte ayrıca, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nun bu yıl mezun olan öğrencileri Aziz Göveli ve Muhammet Hüseyin Biçer de eğitim süreçleri ve kariyer hedefleri hakkında deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.