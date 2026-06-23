AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nca düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazeteci tarafından CHP'de yaşanan tartışmaların ardından kurulabilecek yeni bir partiye yönelik yapılan kamuoyu araştırmalarının sorulması üzerin Şen, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir, biz ilgilenmiyoruz. Biz 2024 yılının Aralık ayından beri birinci partiyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partilerinin son haftalarda yüzde 37-38 bandında göründüğünü belirten Şen, 2024 yılının ekim ayından bu yana yükseliş trendinde olduklarını ifade etti. Şen, kendilerini takip eden ikinci partinin ise yüzde 26-27 aralığında seyrettiğini söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partilerinin son haftalarda yüzde 37-38 bandında göründüğünü belirten Şen, 2024 yılının ekim ayından bu yana yükseliş trendinde olduklarını ifade etti. Şen, kendilerini takip eden ikinci partinin ise yüzde 26-27 aralığında seyrettiğini söyledi.

AK Parti’nin oy oranlarına ilişkin geçtiğimiz hafta yapılan anket çalışmalarını değerlendiren Mustafa Şen, araştırmaların tabloyu net şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Son haftalarda AK Parti’nin yüzde 37-38 bandında göründüğünü belirten Şen, 2024 yılının ekim ayından bu yana yükselişte olduklarını ifade etti. Bu durumun kendileri için şaşırtıcı olmadığını dile getiren Şen, daha iyi sonuçlar almak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"İKİNCİ PARTİ YÜZDE 26-27 ARASINDA GEZİNİYOR"

AK Parti'nin sürekli yükseliş halinde olan bir parti olduğunu söyleyen Şen, "Bu yükseliş 2024 yılının sonlarından beri devam ediyor. Bizi takip eden ikinci parti yüzde 26-27, üçüncü parti 9-10 arasında, dördüncü parti ise 8-9 arasında geziniyor. Bu şekilde bir tablo var. Bunun bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim. Birileri kendilerini bir yerlerde görüyorlar. ‘Şu kadar alırlar, bu kadar alırlar' gibi bir toplumsal yapı yok. Biz kendi işimize bakıyoruz herkese de siyaset üretmesini tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HER AY ÖLÇÜYORUZ"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir çalışmanın olup olmadığının sorulması üzerine Şen, "Sürekli olarak her ay biri birini takip edecek şekilde ölçüyoruz. Baştan beri milletin bizden beklediği 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bu yasama döneminde çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine Şen, "Ben olur diye bekliyorum. Meclis gereğini yapar hale gelir diye ümit ediyorum. Bunun karşısında PKK'nın da gereğini yapması gerekiyor. Yaptığında da iş biter inşallah" dedi.

"AK PARTİ ARAŞTIRMALARINI YAPAR, MASAYA KOYAR"

Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalara ilişkin gelen soru üzerine yapılan yeni çalışmalara ilişkin bilgi veren Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka kullanımı, gençlerin sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, oradan taşan şiddet, illegalite ve gayri ahlaki durumların hepsi bizim araştırma konularımız. Diğer tarafından televizyon dizilerindeki şiddet, bir kısım gündüz programları ile ilgili toplum bizden ne bekliyor, nasıl bir düzenleme yapılmalı diye çalışıyoruz. Keza doğum oranları ülkemizde biraz düşük. Doğum oranlarının takibini yapıyoruz. Gençlerde evlenme yaşı yükseldi, evlenme yaşıyla beraber ilk çocuk sahibi olma yaşı da biraz daha yukarı çıktı. Belli aralıklarla bütün bunların takibini yapıyoruz. Görüyoruz ve veriye dayalı konuşuyoruz. AK Parti araştırmalarını yapar, masaya koyar, müzakereleri yapar, sonra aksiyon alır. Bilimsel olarak bunların bütün verileri dökülür ona gere hareket edilir."

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Erken seçim olabileceğine yönelik açıklamaların sorulması üzerine Şen, "Bunu hiç birimiz tekil olarak tam bilemeyiz. Tahminlerimizi söyleyebiliriz. Seçim zamanında yapılır. AK Parti'nin çizgisi budur. Yakın haftalar ve aylar da 'zamanında' kavramına dahildir. Özellikle siyasi hukukla temayüz etmiş arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıp masaya koyacaktır. Henüz o çalışma yapılmadı, tarih söyleyen arkadaşlar kendi öznel fikirlerini söylüyorlar. Bizim öyle bir çalışmamız yok, yapıldığında da duyulur" diye konuştu.

Anayasa değişikliğine ilişkin soru üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un en yoğun mesailerinden birisinin yeni anayasa üzerine olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, "Burada partiler arası mutabakat bekleniyor. Her şeyden önce herkesin zihninin en berrak yerinde tutması gereken şu; demokratik bir ülkeye darbecilerin yaptığı anayasa yakışmaz. Bunun değişmesi lazım. Sayın Kurtulmuş bu görüşmeleri birkaç tur yaptı. Gayet olumlu bir hava var. Bu olumlu havanın büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.