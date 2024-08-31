Maltepe’de seyir halindeki bir motosikletli önünde ilerleyen ve dönülmez yol olmasına rağmen karşı yöne dönen bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı.

Olay, İstanbul’un Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.A.Y. hâkimiyetindeki 34 HCA 536 plakalı motosiklet yolun sol şeridinde seyir halindeyken, sola dönülmez trafik levhası olmasına rağmen karşı yöne geçmeye çalışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Ford marka 09 ACB 84 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapılarak sağlık ekiplerine haber verildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sahil yolundaki trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayı gören ve ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşlardan Kaan Kopuz, "Olay anında yanından geçiyordum. Araç ters şeride dönerken, sol şeritteki motorcu da ona çarpıyor. Ambulans, polis geldi. Kaldırıp götürdüler. Motosikletin akülerini söküp yoldan kaldırdık. Arkadaki yolcu yaralıydı, kalkacak durumda değildi" diye konuştu.