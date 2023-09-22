Bahçelievler’de otomobilin viyadüğün altındaki duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Olay, saat 04.15 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana gelmişti. Seyir halindeki 34 EPG 224 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje çıkmış, ardından da üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle araç tersi yönüne dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Vatandaşların da yardıma koştuğu kazada, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatmıştı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılmıştı ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamamıştı. Toplamda 4 kişinin öldüğü kazada otomobilde yapılan incelemelerde 2 silahın bulunduğu öğrenilmişti. Olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Halil İbrahim Eşiyok (22), Uğur Tunç (33), Emirhan Ünal (21) ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.