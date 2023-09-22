Bebeklerde diş çıkarma belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ebeveynler için önem arz eden bir konudur. Belirtilerden haberdar olup, bebeği rahatlatacak şekilde önlemler alarak, bebeğin çok daha rahat bir süreç geçirmesi sağlanabilir.

Bebeklerin ilk diş çıkarma belirtileri her zaman için sancılı olur. Öncelikle ortaya çıkan belirtiler nedeniyle telaş yapılmaması gerekir. Dişler henüz ucunu göstermeden 3-4 gün öncesine kadar belirtiler çok daha şiddetlenir. Bu konudaki ilk belirti bebeğin eline aldığı her nesneyi ağzına götürmesidir. Diş etlerinde meydana gelen hassasiyetin azalabilmesi adına bebek, nesneleri diş etine batırarak ve diş etlerini eline aldığı nesnelerle kaşıyarak, ilk diş nedeniyle oluşan baskıyı ve kaşıntıyı azaltmaya çalışır.

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri konusunda sık görülen bir diğer belirti ise salya artışıdır. Diş çıkarma döneminde bebeklerin vücudu daha fazla salya üretir. Bu dönemde bebeklerin ağzı daha çok açık olduğu için salya akışının çok daha fazla olduğu görülür. Bunun yanı sıra ağız çevresinde de kızarıklıkların sıklıkla ortaya çıktığı söylenebilir.

Bebeklerin diş çıkarma döneminde diş etlerinde hassasiyet çok daha fazla olur. Ayrıca diş etlerini kaşımak için ağzına her türlü nesneyi götüren bebekler, hassasiyetin artmasına neden olabilirler. Hassasiyet nedeniyle çabuk etkilenen diş etleri, şişkinlik ve morluk gibi belirtiler gösterebilirler.

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri konusunda görülen diğer belirtiler ise ateş, ishal, kusma gibi diğer birçok belirti de yer alır. Bebekleri uyumakta zorlanırlar ve bu dönemde çok huysuz oldukları da görülebilir.

Bebek Diş Çıkarırken Ne Yapılaması Gerekir?

Bebek diş çıkarırken ebeveynlerin de birtakım önlemler alması gerekir. Aksi halde süreç çok daha zorlu geçebilir. Bebeğin hastalıklara yakalanması, diş etlerine zarar vermesi gibi birçok önemli sorunla karşılaşılabilir.

Öncelikle bebek için 2-3 adet diş kaşıyıcı aparat almak şarttır. Bebekler bu aparatlar sayesinde süreci çok daha rahat atlatabilirler. Eczanelerde bulunan kaşıma aparatları, sürekli olarak bebeğin yakınında olmalıdır. Kaşıyıcının düşmesi de göz önünde bulundurularak, yedek aparatlar da hazır da tutulmalıdır. Yere düşen veya hijyenik olmayan aparatların mutlaka dezenfekte edilmesi gerekir. Ayrıca aparatlar hafif soğutularak verilirse, diş etlerinin ağızda yaratmış olduğu baskı bir miktar daha azaltılabilir.

Bebeklerde diş çıkarma süreci içerisinde beslenme de büyük önem taşır. Bebekler bu dönemde yemek yemekten kaçınırlar ve hatta tamamen uzaklaşabilirler. Bu yüzden vücutları çok daha dirençsiz bir hal alabilir. Bunun önüne geçebilmek adına diş etlerini de rahatlatacak besinler verilmelidir. Besinlerin soğuk olması, diş etlerini bir miktar daha rahatlatacaktır.

Bebeğin bu süreçte sağlığına dair her türlü durum çok daha yakından takip edilmelidir. Ateş kontrolü sürekli olarak yapılmalı ve dışkısının nasıl olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. Ateş ve dışkıda görülen anormallik durumlarında mutlaka en kısa süre içerisinde doktora danışılmalıdır.

Bebeklerde Diş Çıkarma Kaç Ay Sürer?

Bebeklerde diş çıkarma süreci ilk olarak 3. ayın son haftalarına doğru ve 4. ay itibariyle başlar. Sürecin genel olarak 3 yaşında sonlandığı ve bebeğin 3 yaşında 20 adet bebek dişine sahip olduğu görülür.

İlk olarak alt orta iki diş çıkar. Ardından alt ve üstte orta iki dişin yanına birer diş daha eklenir. Bu süreçte genelde 1 yaşını doldurmuş olan bebeklerin artık azı dişleri çıkmaya başlar. Azı dişlerinin ardından köpek dişi olarak da bilinen sivri dişler çıkar. Sivri dişlerin ardından bebek 2 yaşını doldurmaya hazırlanırken diğer azı dişlerinin de çıkmaya başladığı görülür. Bebek 3 yaşını doldurduğunda yüksek bir ihtimalle çıkarması gereken 20 dişi de çıkarmış olur. Ayrıca bazı bebeklerde ilk diş çıkarma sürecinin çok daha uzun sürdüğü görülebilir. Buna bağlı olarak da süreç biraz daha uzayabilir. Bu durum tamamen hormonel ve genetik yapıyla alakalıdır.