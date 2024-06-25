Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yoldan geçen bir şahsın söndürmeden bahçeye attığı sigara izmariti yangına sebep oldu. Bahçede bulunan otlardan başlayan yangın, atıl haldeki iki katlı ahşap eve sıçradı.

Yangın, Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi 5606 No’lu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir şahsın söndürmeden bahçeye attığı sigara izmariti yangına sebep oldu. Atılan izmarit sebebi ile bahçede bulunan otlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler bahçe içerisinde bulunan ve kullanılmayan Cihan K.’e ait iki katlı ahşap eve sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.