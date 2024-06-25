17 dönümlük alanda inşa çalışmaları başlayan Kocaeli’nin dünya standartlarındaki tenis merkezinde tamamlanma oranı yüzde 80’e ulaştı.

Sporun her alanına destek veren ve sporun başkenti olma hedefiyle çalışan büyükşehir belediyesi, Kocaeli’de tesislerin gelişmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda yapımı devam eden dünya standartlarındaki tenis merkezinde çalışmalar sürüyor. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden olacak Yeni Tenis Merkezi, 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. İzmit Tenis Merkezinin sosyal tesis binası seramik çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında toprak kort kiremit tozu sulama çalışmaları, balon kort asfalt silindir çalışmaları ve sert kort kiriş demir donatı çalışmaları devam ediyor. Tenis merkezini çevreleyen ring yolda baskı beton dökümü yapılıyor. Yapının mekanik cihazların montaj imalatları sürüyor. Proje tamamlanma oranı yüzde 80’e ulaştı.

Büyükşehirin yapımına başladığı merkez, kentin en büyük tenis kompleksi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 287 metrekare. Sosyal tesis içerisinde kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası, soyunma odası ve duş bulunuyor. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 saha bulunacak.