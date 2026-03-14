Microsoft'un Xbox tarafında kurduğu oyun sisteminde ücretsiz oyunların büyük bir yeri var. Oyunseverlerin bazı oyunları satın almadan önce oynamasına imkan tanıyan Xbox Free Play Days kapsamında 14 ve 15 Mart günlerinde ücretsiz olarak 5 oyun sunulacak.

XBOX FREE PLAY DAYS KAPSAMINDA ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR

Sistemde ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında normalde 1.000 TL olan Killing Floor 3 yer alıyor. 599 TL'lik Bassmaster Fishing, 249 TL'lik Worms W.M.D, 415 TL'lik Tropico 6 ve 1.800 TL'lik Diablo IV ücretsiz oluyor. İlk 4 oyun için Game Pass gerekliyken, Diablo IV için Game Pass hesabı gerekli değil.