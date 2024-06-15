İçleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 2 Milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan
296 sürücüye işlem yapıldı.
- Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184,
- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26,
- Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746,
- Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve
* Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
* Toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı.
- Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.