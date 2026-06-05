Edinilen bilgilere göre olay, Mesudiye Mahallesi Avşar Sokak’ta meydana geldi. Gina E. (16), evinde bunalıma girerek çok sayıda ilaç alarak canına kıymak istedi. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan genç kız, burada yapılan ilk tedavisinin ardından çocuk servisine yatırılarak gözetim altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ