Hamilelik sürecinde anne adaylarının en çok sorduğu soruların başında ilaç kullanımı, görüntüleme yöntemleri, diş tedavileri ve acil ameliyatlar geliyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysen Özcan, gebelikte doğru bilgiye ulaşmanın hem anne hem de bebek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kronik hastalık ilaçları ihmal edilmemeli

Gebelikte takviye edici vitamin ve minerallerin yaygın şekilde kullanıldığını belirten Op. Dr. Özcan, kronik hastalığı olan gebelerin ilaçlarını ihmal etmemeleri önemli olduğunu vurguladı. "Tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve hipertansiyon ilaçları mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalı" diyen Özcan, bu tedavilerin sağlıklı gebelik süreci için önemli olduğunu ifade etti.

Gebelikte MR çekimi

Anne adaylarının görüntüleme yöntemlerinden gereksiz yere korkmaması gerektiğini belirten Dr. Özcan, "MR, ses dalgaları temelli çalışan güvenli bir yöntemdir ve gerekli durumlarda gebelikte çekilebilir" dedi. Röntgenin ise yalnızca zorunlu hallerde ve karın bölgesi özel koruyucu plaklarla korunarak çekilebildiğini belirten Dr. Özcan, tomografinin ise yüksek radyasyon nedeniyle mümkün oldukça tercih edilmediğini söyledi.

Diş tedavisi ertelenmemeli

Gebelikte diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Özcan, çürük dişlerin enfeksiyon kaynağı olabileceğini vurguladı. "Dolgu, kanal tedavisi ve gerekirse diş çekimi yapılabilir. Uygun hastalarda lokal anestezi ile diş tedavisi güvenle uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Acil durumlarda genel anestezi ve ameliyat mümkün

Gebelikte bazı acil durumlarda ameliyat gerekebileceğini söyleyen Dr. Özcan, "Apandisit, safra kesesi, böbrek taşı ya da hemoroid gibi durumlarda anne adayları genel anestezi alabilir ve ameliyat olabilir" dedi. Bu işlemlerin bebekte sakatlığa neden olmadığını belirten Dr. Özcan, en önemli konunun erken doğum riskine karşı önlem almak olduğunu söyledi.

Sigara konusunda önemli uyarı

Sigara konusunda toplumda yanlış inanışlar bulunduğunu vurgulayan Dr. Özcan, "Gebelikte üç tane sigara içilebilir diye bir şey yok. Sigara hiç içilmemeli" dedi. Anne adaylarının yalnızca sigara içmemesi değil, sigara içilen kapalı ortamlarda da bulunmaması gerektiğini ifade eden Dr. Özcan, pasif içiciliğin de bebek sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.