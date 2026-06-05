Gebze Adliyesi'nde çalışan personelin sosyal medyada yayınladığı video tepkilere neden oldu.

Adliyeye gelen vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen şahıs, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" diyerek vatandaşlarla alay etti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilere neden olan videonun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.